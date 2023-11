Perché Microsoft non rivela più quante Xbox sono state vendute? Arriva la spiegazione

Sappiamo con precisione quanto ha venduto PS5 così come Nintendo Switch grazie ai dati di vendita forniti da Sony e Nintendo, ma per le piattaforme Xbox il discorso è ben diverso dato che Microsoft da anni non rivela più ufficialmente questi dati al pubblico.

Per la precisione è dal 2015 che il colosso di Redmond non rivela i risultati commerciali delle proprie piattaforme, da Xbox One fino all'attuale Xbox Series X/S. Ma per quale motivo? Sulla questione ha dato una risposta Tim Stuart, CFO di Xbox, spiegando che il marchio Xbox non è più strettamente legato al solo mercato console, ma è oggi un ecosistema molto più ampio che comprende anche i numerosi servizi offerti da Microsoft in ambito videoludico.

"All'inizio pensavo che non aveva alcun senso non diffondere i dati di vendite delle nostre console, ma poi ho capito che noi per primi dovevamo mettere in risalto il fatto che il marchio Xbox riguarda contenuti e servizi", afferma Stuart evidenziando che l'effettivo successo di Xbox si misura non tanto nel numero di piattaforme vendute sul mercato, quanto sulla popolarità presso i consumatori ed i soldi generati dal brand, che non si limita solo alle console. Per queste ragioni, dunque, Microsoft non ha più interesse a diffondere i precisi dati di vendita dei suoi sistemi.

Lo stesso stuart aggiunge poi che il suo scopo è appunto quello di rendere Xbox un brand sempre più popolare presso il pubblico, spingendolo ad investire i propri soldi sui diversi servizi offerti. In passato anche lo stesso Phil Spencer, capo della divisione Xbox, aveva detto chiaramente che non solo i risultati commerciali di una console a dare un quadro chiaro della salute del proprio ecosistema, ed anche per questo Microsoft non ha avuto problemi a sacrificare le vendite di Xbox Series X a favore del cloud.

Siete d'accordo con la visione di Stuart?