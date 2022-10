Ecco perché Microsoft vuole acquisire Activision Blizzard

Mentre l'Unione Europea ha interrogato le varie software house dell'industria in merito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, Phil Spencer è tornato a parlare dell'argomento per spiegare i motivi dietro questa manovra di mercato così importante.

L'argomento è stato sviscerato in occasione di uno degli ultimi episodi del Microsoft TechTalk show, in cui Spencer ha spiegato che uno dei motivi di interesse del colosso di Redmond nei confronti di Activision è il suo grande successo nel settore mobile. Microsoft, afferma Spencer, si è sempre destreggiata all'interno del mondo dei PC e delle console, e ciò non le ha permesso, ha continuato, di imporsi anche in un settore fortemente in crescita come quello del gaming su smartphone.

Di conseguenza, Activision Blizzard, con la sua ricca lineup di titoli mobile, è lo studio perfetto per potersi espandere in tal senso, senza dimenticare le sue IP storiche come World of Warcraft e Diablo.

Nel frattempo, l'antitrust brasiliano ha dato il via libera all'acquisizione di Activision, sottolineando come questo processo non vada a creare alcun monopolio e che la presenza o meno di Call Of Duty nella lineup dei dispositivi concorrenti non è fondamentale per la loro sopravvivenza.

