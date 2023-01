Perché Forza Motorsport non esce su Xbox One? Precisazioni da Turn10

Il nuovo episodio di Forza Motorsport è tornato a mostrarsi nel corso dell'Xbox Developer Direct dello scorso 25 gennaio, ma dall'evento in streaming di Microsoft non è emersa nessuna data d'uscita per il prossimo kolossal automobilistico di Turn10.

L'opera è attesa nel corso del primo semestre del 2023, ma c'è chi getta ombre su questa finestra di lancio: Jeff Grubb è sicuro che Forza Motorsport verrà rinviato, con il gioco che arriverà soltanto nella seconda metà dell'anno. In attesa di capire quando effettivamente sarà possibile giocare il prossimo Forza Motorsport, attraverso un Q&A disponibile sul proprio sito di supporto ufficiale, gli sviluppatori fanno alcune precisazioni in merito alle piattaforme sulle quali il gioco sarà disponibile.

Forza Motorsport è previsto su PC e Xbox Series X/S e non arriverà su Xbox One, quantomeno non tramite versione nativa: "Forza Motorsport è stato costruito sin da subito per sfruttare la piena potenza e prestazioni di Xbox Series X/S e dare così vita al nostro gioco fin qui più bello ed avanzato tecnicamente. E sebbene non ci sarà una versione nativa per Xbox One, i giocatori su Xbox One potranno giocare a Forza Motorsport attraverso Xbox Cloud Gaming incluso con Xbox Game Pass Ultimate", spiega Turn10.

Gli autori in questo modo smentiscono in parte i rumor comparsi nel corso del 2022 che volevano Forza Motorsport sviluppato anche per Xbox One, con tanto di presunte foto relative a questa specifica versione. Il solo modo per giocarci attraverso la vecchia generazione sarà dunque tramite le infrastrutture cloud di Microsoft.