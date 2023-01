Perché Naughty Dog non ha ancora annunciato un gioco PS5? Parla Druckmann

Naughty Dog non ha ancora annunciato un gioco per PlayStation 5. Certo, da quando la console di nuova generazione di Sony ha messo piede sul mercato sono arrivate la patch di The Last of Us Part 2, la Raccolta Eredità dei Ladri di Uncharted e pure il remake di The Last of Us, ma nulla di realmente nuovo. Cosa succede negli studi dei cagnacci?

Sappiamo per certo che sviluppatori californiani stanno sviluppando un nuovo gioco per PlayStation 5 (la cui lavorazione prosegue da più di due anni) e un titolo multiplayer di The Last of Us (nato da una costola di The Last of Us Part 2), tuttavia l'identità del primo e i dettagli del secondo sono ancora avvolti nel mistero. Come mai Naughty Dog, uno studio che ha sempre annunciato i suoi giochi con lauto anticipo, non li ha ancora presentati? Lo ha spiegato chiaramente il co-Presidente Neil Druckmann a margine di un'intervista rilasciata in vista del lancio della serie TV di The Last of Us.

A quanto pare, Naughty Dog non vuole ripetere gli errori del passato, dal momento che gli annunci anticipati di giochi come Uncharted 4: La Fine di un Ladro e The Last of Us Part 2 hanno causato più di un problema allo studio. "È vero, abbiamo annunciato Uncharted 4 e The Last of Us Part 2 con molto anticipo, ma in realtà ciò ha causato po' di problemi al bilanciamento della vita lavorativa. Posticipando un po' l'annuncio, abbiamo la possibilità di gestire meglio la tabella di marcia, inoltre siamo più consapevoli di come approcciare la produzione. Stiamo lavorando al progetto multiplayer [di The Last of Us, nda] e ad un altro progetto per i quali siamo molto emozionati, ma non posso dire altro".



Lo sviluppo di The Last of Us Part 2 ha richiesto più tempo del previsto e i molteplici rinvii hanno inevitabilmente aumentato la pressione sugli sviluppatori, costretti a lavorare in mezzo al malcontento dei giocatori. L'obiettivo di Naughty Dog è dunque quello di evitare che ciò che si ripeta.