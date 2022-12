Perché Need For Speed Unbound non è uscito su PS4 e Xbox One? Parla Criterion

Need For Speed Unbound ha compiuto il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S lo scorso 2 dicembre, riportando in scena il celebre franchise automobilistico dopo qualche anno di assenza.

Non tutto si è dimostrato impeccabile, come segnalato nella nostra recensione di Need For Speed Unbound, ma per i fan della serie e dei racing game di stampo arcade può essere comunque interessante dare una chance ad uno degli episodi più atipici del suo brand. A tal proposito, per quale motivo l'ultimo Need For Speed non è uscito su PlayStation 4 e Xbox One? A spiegarlo è lo sviluppatore Criterion Games nel corso di un'intervista con il portale Traction.gg.

Kieran Crimmins, director del gioco, spiega infatti che l'obiettivo del suo team è stato sin da subito quello di dare vita alla miglior esperienza videoludica possibile, e per riuscire in questo intento era necessario lasciarsi alle spalle la vecchia generazione. "Volevo pubblicarlo anche su old-gen ma, quando abbiamo iniziato a lavorarci, la roba che potevamo realizzare sulle piattaforme di nuova generazione era decisamente migliore rispetto a ciò che potevamo fare su old-gen. Volevamo raddoppiare i nostri sforzi in tal senso ed offrire la miglior esperienza possibile ai giocatori", spiega Crimmins.

"Giocarlo in 4K e 60fps - prosegue il director - è un'esperienza racing completamente nuova. Con la nuova fisica, la nuova grafica ed i nuovi effetti, sono sicuro che chiunque lo giocherà comprenderà totalmente la nostra scelta". Per Crimmins è stato comunque "un peccato" essersi lasciati alle spalle la fanbase ancora fissa sulle piattaforme della precedente generazione: "Avrei amato pubblicarlo ovunque, dal vostro orologio Casio fino alla vostra HDTV, ma dovevamo realizzare la miglior esperienza possibile".

E dopo aver pubblicato Need For Speed Unbound, gli autori guardano ad un altro iconico franchise del genere: Criterion sogna di sviluppare un nuovo Burnout, serie che ormai da tanti anni non vede la pubblicazione di un nuovo gioco inedito.