Perché Nintendo Switch non aumenta di prezzo nonostante l'inflazione e la crisi economica?

Dopo aver visto perché Xbox Series X non aumenta di prezzo a differenza di PS5, cerchiamo di capire come mai l'aumento del prezzo non coinvolga nemmeno Nintendo Switch nelle sue tre versioni (Modello 2019, Lite e OLED).

Poche settimane fa Nintendo ha confermato che il prezzo di Nintendo Switch non aumenterà, la casa di Kyoto conferma di "non avere piani per ritoccare i prezzi del proprio hardware al pubblico", non sono previsti aumenti ma, badate bene, non si parla nemmeno di eventuali price cut, comunque molto rari per i prodotti (hardware e software) di Nintendo.



La compagnia, come sappiamo, non vende in perdita e questo vuol dire che il prezzo di listino di Switch, Switch OLED e Switch Lite permette di generare profitti (non sappiamo però in che quantità per singola unità), inoltre bisogna ricordare che tra tutte le console attualmente in vendita, Switch è quella che ha sofferto di meno (insieme a Xbox Series S) le problematiche legate alla crisi dei chip, potendo contare su un processo produttivo e distributivo ormai collaudato, anche se nei mesi scorsi la carenza di console ha colpito anche i modelli della famiglia Switch, seppur come detto in misura minore rispetto alla concorrenza.



Nintendo dal canto suo sta studiando nuove soluzioni per contenere i costi e ottimizzare i profitti, come ad esempio ridurre le dimensioni della confezione di Nintendo Switch di circa il 20%, operazione che permetterebbe di consumare meno e di spedire un maggior numero di unità nello stesso spazio.



Chiaramente, anche Nintendo è toccata dai problemi legati all'inflazione ed alla delicata situazione economica globale, tuttavia per il momento l'azienda ha scelta di non aumentare i prezzi delle proprie console, non gravando quindi sulle tasche dei consumatori.