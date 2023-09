Perché non ci sono bambini su GTA 5? Le ipotesi

La serie Grand Theft Auto in quasi trent'anni di onorata carriera è finita più volte sotto i riflettori a causa dell'alto livello di violenza e del gran numero di parolacce e situazioni controverse rappresentate nei videogiochi della saga. Ma vi siete mai chiesto come mai non ci sono bambini in GTA V?

Forse non ci avete mai fatto caso, o forse si, ma in GTA 5 non ci sono infanti o bambini piccoli di alcun tipo, questi non vengono mai rappresentati, neanche in situazioni di apparente tranquillità, come ad esempio una passeggiata con i genitori o una nuotata sulle spiagge di Los Santos. E questo vale praticamente per tutti i giochi della serie Rockstar Games.

Ma quali sono i motivi dietro a questa scelta? Il fandom ha sviluppato varie teorie, tra cui quella che vorrebbe il mondo di GTA troppo violento e cattivo, una rappresentazione che avrebbe fatto decidere agli abitanti della città di non dare alla luce un figlio, proprio per evitare di farlo crescere in un mondo spietato e senza regole. Teoria interessante ma che ovviamente resta solo una interpretazione da parte della community.

Sebbene non ci siano certezze, la motivazione è probabilmente da ricercare nelle tante e stringenti leggi e regolamentazioni nate negli anni per proteggere i minori da situazioni a rischio e potenzialmente pericolose per la psiche dei giovanissimi. Vi immaginate cosa potrebbe rischiare Rockstar Games a livello legale mostrando scene di bambini con armi in mano o bambini vittima di colpi di arma da fuoco o violenza? Dunque è vero che quello di GTA è un mondo popolato da persone senza scrupoli, ma fortunatamente in questo caso non c'è spazio per i più piccoli.

La stessa Rockstar ha realizzato un gioco con minori protagonisti e autori di atti di bullismo (ci riferimento naturalmente a Bully) generando numerose controverse e facendo intervenire vari organi di tutto il mondo per censurare il gioco e cercare di vietarne la vendita. In ogni caso, Rockstar e il publisher Take-Two non si sono mai espressi in merito e dunque non esiste una posizione ufficiale degli sviluppatori sulla vicenda.