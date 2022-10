Perché non c'è Batman in Gotham Knights?

Gotham Knights godrà di un cast ben assortito di protagonisti: Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood sono i paladini della giustizia pronti a difendere Gotham City dalla criminalità imperante, in particolare da villain iconici quali il Pinguino, Mr. Freeze, la Corte dei Gufi, Clayface ed Harley Quinn.

In mezzo a tutti questi simbolici personaggi, però, non sembra esserci alcuna traccia di Batman: perché l'Uomo Pipistrello non c'è in Gotham Knights? Molto semplicemente perché all'interno dell'universo narrativo immaginato da WB Games Montreal Batman è morto. Gli autori hanno voluto immaginare una storia che vede la città di Gotham alla ricerca di nuovi vigilanti dopo la prematura scomparsa del suo protettore: la sua morte dà il via agli eventi di Gotham Knights, con Robin e gli altri supereroi che dovranno imparare a conoscersi e mettere da parte le loro diffidenze per ergersi a nuovi difensori della città e non lasciarla in mano al crimine.

Ma l'eredità di Batman è un fardello molto impegnativo da portarsi alle spalle, e l'evolversi della vicenda di Gotham Knights ci mostrerà esattamente quanto, nel frattempo che i quattro protagonisti diventano sempre più forti e consapevoli dei loro mezzi conquistando un poco alla volta la diffidenza dei cittadini di Gotham, ancora non convinti di essere davanti a loro nuovi salvatori.

Come si evolverà la trama lo scopriremo a partire dal 21 ottobre 2022, giorno in cui Gotham Knights sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non perdetevi dunque il trailer di lancio di Gotham Knights, oltre a leggere la nostra anteprima di Gotham Knights per ingannare l'attesa della recensione e dell'esordio nei negozi.