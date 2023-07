Perché non si parla mai di un possibile remake di Final Fantasy 8?

Dopo l'avvento di Final Fantasy VII Remake, un progetto che ha dato inizio alla ricreazione in HD di una delle avventure più amate di tutta la saga, i fan hanno cominciato a sperare nell'arrivo di altri progetti simili, come un remake di Final Fantasy VIII.

Da tempo si parla tanto della possibile esistenza di Final Fantasy 9 Remake, o addirittura di un progetto che vedrebbe in lavorazione un remake di Final Fantasy 10 per il 2026. Ben di meno, invece, si chiacchiera di un potenziale remake di Final Fantasy VIII. Come mai?

Un remake di Final Fantasy VIII arriverà mai?

Nel lontano 2019, in un'intervista rilasciata a Famitsu il producer di Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, alla domanda su un ipotetico remake dell'ottavo capitolo aveva risposto che gli sarebbe piaciuto che Final Fantasy 8 Remake fosse realizzato dai giovani di Square-Enix.

Quanto alla community, da una parte c’è chi desidera un rifacimento col massimo livello di fedeltà, che narri la storia originale senza riscritture (a differenza di quanto accaduto per Final Fantasy VII Remake), un rifacimento in HD dello stesso gioco con una grafica aggiornata ed eventuali contenuti aggiuntivi che approfondiscano il mondo di gioco originale. Tra i suggerimenti degli appassionati, ad esempio, ci sarebbe l’inserimento di episodi secondari dedicati al tanto trascurato cast dell’ottava fantasia finale, come Selphie, Irvine, Quistis e Zell, un po’ come Final Fantasy VII Remake ha fatto per Jesse, Biggs e Wedge. Per altri, un remake dell'ottavo episodio della saga di Final Fantasy è improbabile. Sostengono che, essendoci altri titoli del franchise che hanno venduto meglio, probabilmente la software house darebbe comunque a questi la priorità in termini di potenziali rifacimenti. Questo soprattutto considerando che (nonostante l’amore che FFVIII riscuote in Italia) la situazione è differente all’estero, dove, pur essendo apprezzato, Final Fantasy VIII non è in generale sul podio dei preferiti.

Su Reddit, invece, la questione scalda ancora gli animi. L’utente XeroGhost, ad esempio, dice: “FFVIII è il mio preferito ma non credo ci sarà un remake. FFVIII è un figlio che Square non ama. Già il remaster era molto pigro, con Squall che a malapena si riesce a riconoscere. Volevano solo dare ai fan qualcosa per il ventesimo anniversario di Final Fantasy VIII”. Plaguewiind, invece, è convinto che prima o poi un remake arriverà: “La dichiarazione originale di Square era che non avrebbero nemmeno rifatto FFVII fino a quando non avessero realizzato un nuovo gioco che "superasse la qualità" di FFVII. Poi Square ha riportato numeri negativi agli investitori e il CEO (che aveva rilasciato la dichiarazione sul remake di FFVII) si è dimesso, quindi improvvisamente è arrivato il momento di pompare quei remake indipendentemente dal fatto che nessun gioco avrebbe mai potuto superare i numeri di FFVII con nessun tipo di metrica per misurare la "qualità". Quindi sì, vedo un remake di FFVIII come inevitabile”.

L'unica "parvenza di remake" ad oggi è la famosissima Tech Demo di Final Fantasy 8 per PS2, che sicuramente i fan più affezionati ricorderanno. Fu mostrata quando Sony annunciò ufficialmente PlayStation 2 e ricreava l'iconica scena del ballo fra Squall e Rinoa. Non resta che vedere cosa ci riserverà il futuro.