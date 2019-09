Perché PES 2020 non esce su Nintendo Switch? Konami poco chiara al riguardo

Nonostante l'incredibile successo che Nintendo Switch sta ottenendo sia in Occidente che in Giappone, sono molte le serie a non essere ancora approdate sul sistema. Una tra queste, Pro Evolution Soccer di Konami. PES 2020, infatti, uscirà solamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, evitando l'ibrida per il terzo anno consecutivo.

Come mai? Lo hanno chiesto i ragazzi di Real Sports 101 a Lennart Bonzein, Brand Manager di Pro Evolution Soccer. La sua risposta, tuttavia, è stata piuttosto fumosa e per nulla esplicativa: "Non posso davvero parlare di Switch, tutto ciò che posso dire è che la amo. Credo sia una console fantastica e mi diverto tantissimo a giocarci. Come compagnia, Konami prende in considerazione Switch - abbiamo pubblicato Bomberman l'anno scorso [due anni fa in realtà, ndr.], e stiamo per lanciare Contra. Per quanto riguarda PES, il fatto che sta per uscire su tre piattaforme - PS4, Xbox One e PC - significa che non uscirà su Nintendo Switch".

Bonzein, in sostanza, ha fornito una non-risposta. Esattamente come molti altri addetti ai lavori, anche lui è rimasto folgorato da Nintendo Switch, eppure PES non ha ancora trovato la strada dell'ibrida. Probabilmente, Konami non considera l'utenza adatta a questa tipologia di giochi. D'altronde, anche EA Sports si è vista costretta a ridimensionare la sua strategia dopo due capitoli di FIFA regolari, seppur non al livello delle altre versioni. Quest'anno la compagnia canadese ha deciso di pubblicare FIFA 20 su Switch in Edizione Legacy, ovvero un'edizione con rose aggiornate ma completamente priva di novità di gameplay. Electronic Arts, tra l'altro, ha già ampiamente ammesso di aver ridotto il supporto a Nintendo Switch, poiché i suoi giochi sono più venduti su altre piattaforme. Anche Konami la pensa così? Impossibile saperlo con certezza in mancanza di dichiarazioni esplicative.