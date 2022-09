Perché A Plague Tale Requiem non esce su PS4 e Xbox One? Parla Asobo Studio

Attraverso un nuovo post sul PlayStation Blog, Nicholas Bécavin, Lead Engine Programmer di Asobo Studio, svela nuovi dettagli sull'atteso A Plague Tale Requiem, soffermandosi in particolare sui motivi che hanno spinto il team verso uno sviluppo solo next-gen.

Il seguito di A Plague Tale Innocence è infatti in arrivo il prossimo 18 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S (oltre a Nintendo Switch in versione Cloud), e non è prevista alcuna versione per PS4 o Xbox One. A tal proposito Bécavin rivela che "abbiamo deciso di sviluppare A Plague Tale Requiem su PlayStation 5 per liberarci completamente dai vincoli della vecchia generazione e sfruttare al massimo le funzionalità offerte da quella nuova", questo il motivo dello sviluppo solo next-gen portato avanti ovviamente anche sulla piattaforma Microsoft.

L'autore rivela quindi alcune delle migliorie tecniche che è stato possibile apportare grazie all'abbandono della vecchia generazione: "Prendiamo, per esempio, il tempo di caricamento: è ridotto a tal punto da rendere possibile la progettazione di nuove mappe e livelli. Con la maggiore quantità di memoria, otteniamo una distanza di visualizzazione superiore, che consente di vedere molto più lontano. In pratica, gli orizzonti si espandono, ed il risultato è un ambiente molto più aperto di quello introdotto nel primo gioco".

E ancora: "I ratti sono una caratteristica fondamentale di A Plague Tale e per questo secondo gioco abbiamo voluto spingere al massimo le possibilità della nuova generazione per portare l’orrore e il trauma indotto dai topi su un livello superiore. Il numero di topi sullo schermo è stato moltiplicato per 60, passando da 5.000 a 300.000. È un buon numero per trasmettere la visione dell’apocalisse che continua a opprimere sempre più i nostri eroi".

Tra gli altri perfezionamenti che Asobo Studio ha potuto apportare grazie alla next-gen, Bécavin parla di effetti d'illuminazione notevolmente migliorati grazie alla potenza delle nuove GPU, maggiore qualità per textures e forme geometriche e, su PS5, tutti i vantaggi dati dalle caratteristiche del DualSense. "Per riassumere, abbiamo sfruttato appieno tutte le nuove opportunità tecnologiche per fornire un ambiente più aperto, con più luce, più dettagli, più geometrie, più texture. E anche più topi", conclude.

Le parole di Bécavin fanno seguito a quanto già detto dal Game Director Kevin Choteau, che negli scorsi mesi aveva spiegato i vantaggi di aver rinunciato a PS4 e Xbox One per A Plague Tale Requiem. In attesa della recensione potete intanto leggere la nostra anteprima di A Plague Tale Requiem, che promette di rivelarsi un sequel molto ambizioso.