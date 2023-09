Perché la PlayStation 5 si spegne da sola e come risolvere?

Come tutti i dispositivi tecnologici, anche PlayStation 5 può essere soggetta a malfunzionamenti. Una delle problematiche più diffuse tra gli utenti è quella legata agli spegnimenti improvvisi che, a differenza di quanto si potrebbe immaginare, non è sempre dovuta ad un difetto della macchina da gioco di ultima generazione.

In molti casi, infatti, il problema della PS5 che si spegne da sola è dovuto a piccole inadempienze da parte dei giocatori, le quali fanno sì che la console Sony presenti il problema di tanto in tanto. Ecco quindi alcune possibili soluzioni.

Controllate i cavi

Quello relativo al cablaggio è un grande classico. Capita che spostando la console in fase di pulizia o per qualsiasi altra motivazione si vada ad allentare il cavo di alimentazione, che sia il lato inserito nella console o quello nella presa elettrica. Proprio per questo motivo, quando la PlayStation 5 si spegne senza motivo, sarebbe opportuno verificare che il cavo di alimentazione sia ben fissato in entrambe le direzioni e che non vi sia alcun gioco che possa anche solo per un istante privare la macchina della corrente elettrica. Se il problema persiste, provate anche a cambiare il cavo e a collegarle PS5 ad una fonte diversa, così da escludere un malfunzionamento della presa.

Pulite la console

Un altro problema molto comune tra i possessori di PlayStation 5 è l'accumulo di polvere. In base al posizionamento o ad eventuali lunghi periodi d'inattività, la console potrebbe aver accumulato un notevole strato di polvere che rende difficoltoso per il sistema di dissipazione riuscire a tenere a bada le temperature e ciò si traduce in uno spegnimento improvviso per evitare che la macchina raggiunga temperature troppo elevate.

Cambiate la posizione

Se la console è posizionata in un luogo angusto che non permette all'aria di circolare adeguatamente, è probabile che, in maniera molto simile a ciò che accade quando vi è troppa polvere all'interno, le temperature diventino talmente alte da attivare lo spegnimento d'emergenza per salvaguardare l'hardware. Provate quindi a posizionare la vostra PlayStation 5 in un luogo arieggiato per verificare che non sia proprio questa la causa del vostro problema.

Rivolgetevi all'assistenza

Una volta appurato che nessuno dei problemi indicati sopra è la causa dello spegnimento improvviso della vostra PlayStation 5, diviene evidente che il problema è a livello hardware e dovreste contattare l'assistenza Sony per procedere con una riparazione o con la sostituzione del prodotto.

Vi ricordiamo che proprio sulle pagine di Everyeye potete trovare una guida su come pulire PlayStation 5 e come posizionarla nel migliore dei modi.