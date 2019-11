Perché Pokémon Spada e Scudo avranno l'auto-salvataggio? Merito di Switch!

Pokémon Spada e Scudo includeranno un bel po' di funzionalità inedite per la serie, tra cui l'auto-salvataggio opzionale. Per la prima volta in assoluto non sarà necessario fermarsi a salvare, dal momento che il gioco farà tutto in automatico. I veterani, in ogni caso, potranno anche decidere di disabilitare la funzione e fare alla vecchia maniera.

Nel corso di un'intervista concessa ad Eurogamer Portogallo, il produttore Junichi Masuda e il director Shigeru Ohmori hanno spiegato che, se il team ha deciso di inserire tale opportunità, è merito di Nintendo Switch: "L'hardware di Switch ci ha spinti a prendere questa decisione. Su Game Boy, 3DS e altre piattaforme salvare richiedeva un certo quantitativo di tempo, i giocatori dovevano fermarsi e aspettare che finisse l'operazione. Stavolta, abbiamo tra le mani un hardware più potente". Dopo essersi resi conto che salvare su Switch sarebbe stato pressoché istantaneo, Game Freak ha valutato il potenziale impatto della funzione sul gameplay e ha infine deciso di implementarla.

Agli allenatori verrà in ogni caso lasciata completa libertà di scelta: "Sicuramente ci sono dei giocatori che preferiscono salvare in autonomia: per loro abbiamo aggiunto l'opzione per disattivare l'opzione. E anche se l'auto-salvataggio è attivo, è ugualmente possibile salvare manualmente".

A quanto pare, anche la modalità di riposo di Switch si è rivelata decisiva per la scelta: "I possessori di Switch sono soliti mettere la console in modalità di riposo, che se lasciata attiva per molto tempo senza ricaricare può prosciugare la batteria. Se ciò accadesse, verrebbero persi i progressi. Alla luce di ciò, la funzione di auto-salvataggio ci è parsa la soluzione più sicura". Masuda e Ohmori hanno poi promesso che non sarà per nulla invasiva: "Ovviamente, il gioco non salverà dopo ogni vostra azione, ma in situazioni ben specifiche, come ad esempio dopo l'aumento di livello e in seguito all'evoluzione di un Pokémon, ovvero situazioni dove la perdita dei progressi sarebbe devastante".

E voi, siete felici dell'introduzione dell'auto-salvataggio? Vi ricordiamo che nonostante tale funzione, Pokémon Spada e Scudo non supporteranno i salvataggi cloud di Nintendo Switch Online. I due giochi verranno lanciati in esclusiva per Switch il prossimo 15 novembre.