Perché Portal 3 non si farà secondo lo scrittore della serie: 'Valve è troppo piccola'

Portal 3 è da anni il sogno dei fan della serie, che vorrebbero prima o poi rivederla in azione attraverso un nuovo gioco inedito che finora non si è mai concretizzato. E forse potrebbe non divenire mai realtà.

E' il pensiero di Erik Wolpaw, scrittore dei primi due episodi della serie targata Valve, che nel corso del suo intervento al podcast My Perfect Console ha spiegato i motivi per cui la compagnia potrebbe non dare mai il via libera ad un simile progetto nonostante le richieste. Ed il motivo è semplice: Valve non è una compagnia così grande da potersi fare carico di un progetto simile.

"In una piccola realtà come Valve, c'è un costo per fare qualunque cosa. Cio che Valve sta facendo in questo momento richiede la dedizione e la partecipazione di tutti i lavoratori", afferma Wolpaw, che prosegue: "Valve non è una compagnia gigantesca, credo che la gente a volte se ne dimentichi vedendo l'importanza fuori parametro di Steam, ma in verità non è composta da così tante persone. Dunque serve manodopera per mandare avanti DOTA, serve manodopera per portare avanti Counter Strike Global Offensive, per quella che è la natura di Valve significa che un sacco di esperimenti semplicemente falliscono".

Già in precedenza lo scrittore provò a convincere Valve a realizzare Portal 3, ma anche lo stesso Wolpaw ammette che "in un certo senso mi piacerebbe realizzare Portal 3, ma mi rendo conto che vado a chiedere qualcosa che potrebbe essere distruttivo, nel senso che non voglio chiedere qualcosa che potrebbe creare disordini interni". L'autore infine riconosce che "se dovessi scegliere tra i giochi Valve e Steam, che credo sia la tecnologia più democratica mai creata per consentire alle persone di creare giochi da offrire poi ad altre persone, credo che anche io alla fine sceglierei Steam".

Insomma, sembra proprio che un nuovo Portal sia destinato a rimanere un miraggio, sebbene il detto "mai dire mai" resta sempre veritiero. In passato anche la doppiatrice di GlaDOS ha sperato in Portal 3, invitando i fan a far sentire la propria voce a Valve.