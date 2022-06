Perché PS4 non si trova più nei negozi, cosa sta succedendo?

La persistente carenza di scorte di Playstation 5 rende ancora molto difficile ottenerne una per la maggior parte degli appassionati. Nel frattempo, però, anche PlayStation 4 sta scomparendo dagli scaffali dei negozi e dai vari canali di vendita online.

Le ragioni di questo fenomeno sono diverse, ma in qualche modo tutte correlate tra loro. In primo luogo, è importante notare che Sony ha parzialmente interrotto la produzione di alcuni modelli di PS4 a partire da gennaio 2021, in modo da concentrare gli sforzi produttivi nella sola costruzione di macchine di nuova generazione: di conseguenza il mercato di PS4 ha subito un calo nel rifornimento di nuove scorte che va avanti da circa un anno e mezzo.

Questa politica del colosso giapponese si è tuttavia scontrata presto con la realtà del mercato videoludico attuale: la carenza di scorte di PS5, indotta dalla crisi mondiale dei semiconduttori, ha infatti spinto molti utenti ad acquistare una piattaforma di vecchia generazione, "accontentandosi" di giocare i titoli cross-gen di livello (come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, oltre a God Of War Ragnarok) con qualità e framerate inferiori.

La sovrapposizione di queste situazioni, entrambe causate dalle scelte compiute dal colosso giapponese ha creato un forte aumento della domanda di PS4 da parte del pubblico, a fronte di una riduzione dell'offerta, e questo ha generato una carenza anche dei vecchi sistemi.



In ogni caso, risolvere il problema dovrebbe tuttavia essere più semplice, in quanto la produzione delle piattaforme old-gen non è mai stata del tutto interrotta, mentre la cronica mancanza di Playstation 5 sul mercato dovrebbe lentamente risolversi, almeno stando alle previsioni del CEO di Turtle Beach.