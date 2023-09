Perché Replaced per PC e Xbox è stato rinviato? Lo spiegano gli sviluppatori

Inizialmente previsto per il 2023, lo scorso agosto Replaced è stato rinviato al 2024 e l'intrigante Action/Adventure futuristico in grafica 2.5D si farà dunque attendere molto più a lungo del previsto. Attraverso un nuovo messaggio, Sad Cat Studios ha approfondito i motivi che li hanno spinti ad annunciare il posticipo.

Le ragioni sostanzialmente risiederebbero nella necessità di pubblicare un prodotto all'altezza delle aspettative, considerato che Replaced è il primo gioco di Sad Cat Studios e dunque i suoi membri hanno inevitabilmente grandi pressioni sulle proprie spalle da gestire. "Dopo l'iniziale annuncio di Replaced nel 2021 ed il successivo trailer del 2022 abbiamo notato quanto le aspettative della nostra community fossero diventate incredibilmente alte. A questo punto dunque sapevamo di non poterci permettere la pubblicazione di un gioco scadente", spiega il team in una nota pubblicata su Twitter/X.

"Vogliamo davvero che Replaced sia un qualcosa di speciale e memorabile per chiunque, questo è il nostro primo gioco e vogliamo rendere ogni singolo aspetto del gioco il migliore possibile", sottolinea Sad Cat Studios aggiungendo inoltre di non voler fare grosse promesse sulle caratteristiche del gioco per poi rischiare di non implementarle al meglio nel prodotto completo. In ogni caso i lavori stanno procedendo regolarmente, e gli sviluppatori assicurano che la maggior parte delle funzioni principali del gioco sono già pienamente funzionanti.

A questo punto non resta che aspettare pazientemente maggiori novità sull'opera. Replaced arriverà nel corso del 2024 su PC e Xbox Series X/S, con sbarco al day one anche su Xbox Game Pass.