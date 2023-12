Perché Scalebound è improvvisamente balzato in trending su X?

Nonostante sia stato cancellato più di sette anni fa, il nome di Scalebound è improvvisamente tornato in trend sui social network e il "merito" è tutto di PlayStation e della cancellazione di The Last of Us Online.

Concepito come un'esclusiva per Xbox One, Scalebound di PlatinumGames è stato cancellato nell'ormai lontano 2017, anche se non è mai stato dimenticato dai giocatori verdecrociati e dai fan dello studio di sviluppo che all'epoca riponevano molte speranze in lui. Nonostante sia ancora vivo nella nostra memoria, vederlo addirittura in trending su X ha fatto senz'altro uno strano effetto, ma c'è un motivo ben preciso se ciò è accaduto.

A quanto pare, in molti hanno messo a confronto il suo triste destino con la ben più recente cancellazione di The Last of Us Online, avvenuta dopo diversi anni di sviluppo difficoltoso. Come evidenziato dai colleghi di GameRant, un cospicuo numero di utenti ha fatto notare la disparità di trattamento riservata dalla stampa specializzata e dai giocatori nei confronti dei due casi: secondo loro, la notizia di Scalebound venne accolta con un numero elevato di critiche a attacchi in direzione sia di Microsoft che di PlatinumGames, mentre la reazione verso Sony e Naughty Dog sarebbe stata ben più pacata.

Hanno ottenuto risalto in tal senso anche i tweet di Ryan McCaffrey di IGN USA, che nel 2017 ha accolto la cancellazione di Scalebound in maniera critica, affermando che ciò avrebbe messo solo altra pressione su Microsoft, mentre per quella di The Last of Us Online è stato ben più indulgente, facendo trasparire anche una sorta di sollievo al pensiero che Naughty Dog possa tornare a dedicarsi completamente ai giochi single player. Le sue parole hanno diviso gli utenti, anche se la maggior parte di loro si sono mostrati propensi ad assecondare i suoi pensieri, dal momento che sono relativi a due periodi storici molto lontani tra loro e a situazioni ben diverse, che non possono essere messe sullo stesso piano.