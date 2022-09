Perché la serie Yakuza non arriva su Switch? La risposta del produttore vi sorprenderà

A margine del panel che ha dato modo a SEGA di svelare tutti i nuovi giochi di Yakuza dal TGS 2022, il produttore esecutivo dello studio Ryu Ga Gotoku, Masayoshi Yokoyama, ha spiegato finalmente perché il suo team non ha mai voluto portare la serie Yakuza su Switch.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot, l'alto esponente della software house che ha dato origine alla saga di Yakuza ha offerto degli importanti e, se vogliamo, definitivi chiarimenti sul mancato arrivo della serie sulla famiglia di console ibride di Nintendo.

Stando a quanto sostenuto da Yokoyama, la motivazione principale dietro al mancato sviluppo di porting Switch dei giochi di Yakuza non sarebbero affatto le ormai note limitazioni hardware della piattaforma ibrida della casa di Kyoto (comunque aggirabili dal supporto al game streaming e dal lancio in versione Cloud), bensì dalla 'vocazione familiare' di Switch!

A detta del boss dello studio Ryu Ga Gotoku, infatti, in Giappone le console Switch sono viste come delle piattaforme "adatte alle famiglie", di conseguenza il suo team non ha la benché minima intenzione di 'sfidare l'immagine pubblica' delle piattaforme Nintendo attraverso il porting dei giochi della serie di Yakuza.

Come spiega lo stesso Yokoyama, "non vogliamo che le famiglie vedano i loro figli giocare su Switch a Yakuza, una serie in cui si può andare in giro e mettersi a litigare con chiunque. Pensiamo ancora a noi stessi come a delle persone che provengono dalla scena underground, degli animali notturni a cui non piace camminare di giorno con tutte le altre persone".

"Vogliamo coltivare questa vocazione underground", conclude Yokoyama nel ribadire la propria intenzione di 'non macchiare l'immagine familiare' di Switch in madrepatria con dei porting di Yakuza. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo ad ammirare il video di annuncio di Like a Dragon 8, il nuovo capitolo della serie di Yakuza che vedrà la luce dei negozi nel 2024 su PC e in crossgen su PlayStation e Xbox.