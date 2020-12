Perché Silent Hills di Hideo Kojima è stato cancellato?

Silent Hills era un progetto in cantiere di Kojima Productions e pubblicato da Konami. Nel 2014 era stato annunciato al mondo tramite un teaser giocabile, in seguito eliminato. Ma perché il titolo è stato cancellato?

Silent Hills avrebbe dovuto rappresentare una vera e propria rivoluzione del genere horror, sia perché avrebbe sfruttato l'hardware di nuova generazione di PlayStation 4 sia perché, a quanto sembra, prevedeva un'interazione col giocatore assolutamente peculiare e coinvolgente, in grado di sfondare la quarta parete (un po' come alcune scene di Metal Gear, la cui più famosa rimane la boss fight con Psycho Mantis). Le entità presenti all'interno del gioco avrebbero comunicato col giocatore inviando mail, sms, interagendo in modo autonomo con la console o addirittura con le luci di casa.

In questo progetto il geniale Kojima collaborava con una mente dell'horror del calibro di Gullermo Del Toro; i risultati del loro lavoro erano già pregustati da tutti gli interessati al mondo dei videogiochi horror, e grazie a un teaser trailer interattivo disponibile su PlayStation Store che fece molto scalpore, chiamato semplicemente P.T. Nel 2015, tuttavia, l'attesa venne brutalmente interrotta dalla notizia che il gioco non avrebbe mai visto la luce: a seguito di una disputa creativa tra lo sviluppatore giapponese e la casa di produzione, Kojima decise di abbandonare Konami e dal momento che Silent Hills girava su Fox Engine, il motore grafico di sua proprietà, il progetto subì un arresto e tutt'oggi non si sa nulla di certo su un nuovo Silent Hill. La disputa fece sì che Kojima Productions divenisse una software house indipendente, la cui prima produzione è stata Death Stranding.