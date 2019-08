Perché Sony ha acquisito Insomniac? Ce lo spiega Shawn Layden

Mentre l'attenzione della comunità videoludica era completamente rivolta verso le conferenze d'apertura della Gamescom 2019, Sony ha sganciato una bomba annunciando l'acquisizione di Insomniac Games, studio sulla cresta dell'onda da oltre vent'anni e responsabile di giochi come Spyro the Dragon, Ratchet & Clank e Marvel's Spider-Man.

La compagnia giapponese si è così assicurata i servigi esclusivi di uno studio dal know-how incredibilmente vasto, affermando fin da subito di essere intenzionata a portare avanti le serie di Spider-Man e Ratchet & Clank. Il futuro di Sunset Overdrive, IP di Insomniac Games rientrata dell'accordo, è invece ignoto, mentre il franchise di Spyro rimane saldamente nelle mani di Activision.

Cos'ha convinto Sony ad acquisire Insomniac Games? Lo ha spiegato Shawn Layden, Presidente del Consiglio d'Amministrazione del colosso giapponese, in un'intervista concessa all'Hollywood Reporter. Tanto per cominciare, le due compagnie si conoscono molto bene da oltre due decadi, avendo collaborato a più riprese. Inoltre, sono guidate da una filosofia decisamente simile. "Le domande più importanti che ci poniamo quando ingaggiamo nuovi talenti e acquisiamo degli studi è: 'Si sposano bene con la nostra cultura? Sì adattano alla tipologia di studio che siamo, e a quella che vogliamo diventare? Insomniac Games è perfetta per i nostri Worldwide Studios. Portano con sé qualità e innovazione, le due cose alle quali puntiamo sempre. Non sono in grado spendere parole abbastanza belle per Ted e il suo team. Siamo semplicemente contentissimi".

L'incredibile successo di Marvel's Spider-Man, che ha recentemente superato le 13 milioni di copie vendute, ha inoltre rappresentato un incentivo fondamentale. "Spider-Man sottolinea l'importanza di Insomniac nel mondo del gaming. Hanno avuto un grande impatto, hanno imposto uno stile. Sono davvero pochi gli studi indipendenti in grado di raggiungere livelli del genere. Sono come un uccello incredibilmente raro, e ci siamo resi conto che era arrivato il momento di formalizzare l'accordo".

Cosa ne pensate delle sue parole? Stando a quanto riferito dall'insider Tidux, inoltre, quella di Insomniac potrebbe rappresentare la prima di una serie di illustri acquisizioni da parte di Sony.