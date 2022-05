Perché Sony e Microsoft non hanno comprato Tomb Raider e Deus Ex?

Potevano brand di assoluto richiamo come Tomb Raider e Deus Ex fare gola a due colossi come Sony e Microsoft? Probabilmente sì, ma evidentemente non abbastanza dal momento che le due aziende hanno lasciato perdere l'affare, con Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal acquistate da Embracer Group.

Square Enix ha rinunciato a IP come Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, oltre ad una cinquantina di proprietà intellettuali sviluppate negli anni passati dagli studi in questione, tra queste anche Gex, il cui marchio è stato da poco rinnovato. Secondo Daniel Ahmad, il publisher era da tempo insoddisfatto delle performance dei titoli sviluppati dagli studi occidentali, con Deus Ex messo in pausa nel 2016 dopo il fallimento commerciale di Deus Ex Mankind Divided, e Tomb Raider che non avrebbe mai realmente impressionato, a dispetto di costi di produzione importanti per Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider.

Sono in molti a chiedersi come mai Sony e Microsoft non si siano interessate a questo affare, con Microsoft che, come ricorderete, negli anni scorsi ha siglato anche un accordo di esclusiva temporale per Rise of the Tomb Raider, uscito inizialmente solo in esclusiva console Xbox e PC, oltre ad un accordo di marketing per Shadow of the Tomb Raider, promosso su Xbox come piattaforma di riferimento.

Square Enix ha accettato l'offerta di Embracer dal momento che la holding europea ha messo sul piatto 300 milioni di dollari in contanti, sempre secondo Ahmad, il publisher era da molti mesi alla ricerca di un compratore per gli studi occidentali, che non hanno mai dimostrato tassi di crescita in linea con le aspettative, a differenza della divisione giapponese. Per lo stesso motivo probabilmente IO Interactive è tornata indipendente riprendendo il controllo dell'IP Hitman.

Per Sony e Microsoft questa sarebbe stata l'occasione per acquistare IP molto note ma magari non così forti a livello commerciale, ad un prezzo tutto sommato contenuto rispetto alle recenti acquisizioni milionarie. Difficile capire non ci sia stato interesse da parte dei dei colossi o se magari offerte sono effettivamente state fatte e rifiutate da Square Enix, gli scenari possibili sono molti.

Sony e Microsoft si ritrovano a dover gestire ormai un catalogo di IP e franchise quantitativamente importante e magari non si è pensato di aggiungere ulteriori assets ad un catalogo molto numeroso e che per forza di cose richiede già notevoli energie ed investimenti per essere gestito. E voi cosa ne pensate? PlayStation e Xbox hanno commesso un errore non acquistando queste proprietà intellettuali, oppure semplicemente non ne avevano bisogno?