Perché Sony nasconde le vendite di Horizon Forbidden West?

Lo scorso mese di maggio, Guerrilla Games ha rivelato che Horizon Forbidden West ha piazzato 8.4 milioni di copie da febbraio 2022, su due diverse piattaforme (PS4 e PS5). Perché questi dati non sono presenti nel nuovo documento finanziario di Sony?

La sezione vendite del documento PDF diffuso da Sony in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, contiene anche i dati di vendita di "alcuni giochi selezionati per PS4 e PS5" tra cui le vendite di Bloodborne fermo a un milione di copie dal 2015.

In ordine cronologico, dal più datato al più recente, troviamo in elenco giochi come Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn, God of War 2018, Detroit Become Human, Marvel's Spider-Man, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Returnal e i più recenti God of War Ragnarok e Marvel's Spider-Man 2 a 5 milioni di copie in 11 giorni.

Stupisce l'assenza di Horizon Forbidden West mentre Horizon Zero Dawn è presente con le sue venti milioni di copie vendute in 1734 giorni. Nella lista oltretutto è presente anche Returnal di Housemarque con un venduto non troppo esaltante pari a 560.000 copie in 80 giorni.

E' vero, nella lista mancano anche altre esclusive Sony, pensiamo ad esempio a Sackboy Una Grande Avventura o Destruction All-Stars, per citarne due. Solitamente, non citare il venduto in un documento finanziario è una mossa che viene messa in atto per proteggere il franchise in caso di vendite basse, tuttavia Horizon Forbidden West sembra aver performato bene superando le otto milioni di copie vendute. Resta quindi un piccolo mistero a riguardo... qual è la vostra teoria in merito?