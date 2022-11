Perché Square Enix ha deciso di rimasterizzare Crisis Core Final Fantasy 7?

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è in dirittura di arrivo e il producer Yoshinori Kitase è stato intervistato dal PlayStation Blog per promuovere il lancio del gioco, in questa occasione Kitase ha parlato dei motivi che lo hanno spinto a voler rimasterizzare il gioco, anziché riproporre semplicemente la versione originale in formato digitale.

Crisis Core Final Fantasy 7 è uscito originariamente su PSP e oggi potrebbe essere riproposto come gioco Cloud o comunque ripubblicato sulle piattaforme digitali, tuttavia Square Enix ha optato per una strada diversa, principalmente a causa dell'enorme successo di Final Fantasy VII Remake:

"Se l’hardware originale di un gioco non viene più prodotto, può essere difficile giocarci. Crisis Core ne è un esempio. Ovviamente, si potrebbe usare la tecnologia cloud per giocarci con le sue caratteristiche tecniche originali, ma la verità è che dopo Final Fantasy VII Remake i fan hanno aspettative grafiche più alte. Quindi penso che valga sicuramente la pena rimasterizzare il gioco per le piattaforme della generazione attuale per soddisfare queste aspettative."

Queste le parole di Kitase, che ribadisce come dopo l'ottimo riscontro di Final Fantasy VII Remake, per Square Enix sarebbe stato certamente difficile riproporre la versione originale di un videogioco con una grafica oggi particolarmente datata. Da qui la scelta di rimasterizzare il gioco e dare così alla luce Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, in uscita il 13 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.