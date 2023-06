Perché Starfield va a 30fps su Xbox Series X/S? Lo spiega Digital Foundry

Ha fatto molto discutere la conferma che Starfield andrà a 30fps su Xbox Series X/S da parte di Bethesda, una decisione che ha scontentato diversi giocatori. Sulla questione è dunque intervenuta Digital Foundry, che ha provato a spiegare i motivi dietro la scelta tecnica adottata dagli sviluppatori.

Attraverso una nuova analisi su Youtube basata sul materiale video fin qui diffuso da Bethsda, la testata evidenzia che Starfield andrà a 30fps in quanto si tratta di una decisione sostanzialmente inevitabile: Digital Foundry sottolinea infatti che alcune sequenze gameplay del gioco vanno ad una risoluzione di 1296p, e di fronte a questi numeri implementare i 60fps avrebbe comportato un grosso sacrificio a livello di dettagli. Bethesda avrebbe dunque optato per non andare oltre i 30fps in modo così da salvaguardare il più possibile la tenuta tecnica del suo kolossal sci-fi.

Chiaramente si tratta di un'analisi preliminare basata sui trailer finora pubblicati, tuttavia la sensazione è che le enormi dimensioni di Starfield abbiano reso molto difficile agire diversamente senza compromettere il quadro tecnico complessivo del prodotto. A questo punto non resta che attendere l'uscita del gioco completo, prevista per il 6 settembre 2023, così da avere un'analisi ancora più concreta ed approfondita da parte di Digital Foundry.

Non perdetevi intanto la nostra anteprima di Starfield, dove svisceriamo a fondo quanto mostrato durante lo Starfield Direct.