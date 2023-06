Perché Starfield non è doppiato in italiano ma solo sottotitolato?

Il nuovo gioco Bethesda sembra avere tutte le carte in regola per conquistare un pubblico estremamente vasto, non mancano però le polemiche in questi ultimi giorni: Starfield gira a 30fps su Xbox Series X e sopratutto in Italia, ci sono grandi discussioni per il mancato doppiaggio in italiano.

Starfield non è doppiato in italiano, il gioco godrà di testi, menu e sottotitoli nella nostra lingua mentre l traccia audio sarà disponibile solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo e giapponese. Una scelta che ha lasciato deluso i giocatori italiani, tanto che esiste anche una petizione per chiedere il doppiaggio di Starfield in italiano, tuttavia ad oggi ha racimolato poco meno di 2.000 firme.



Ma perché Starfield non è doppiato in italiano? Difficile dirlo, ma effettivamente trattandosi di una produzione Xbox Gaming, in molti si aspettavano la presenza di voci in italiano, come accaduto con altri grandi giochi AAA per PlayStation e Xbox.



In generale, quando si sceglie di non doppiare un videogioco in una specifica lingua, i motivi sono quasi sempre di natura economica, banalmente "il gioco non vale la candela", e potrebbe essere questo il caso di Starfield. Con ogni probabilità il doppiaggio in italiano è stato ritenuto troppo costoso, una spesa magari non giustificata, in un paese dove il brand Xbox fatica a imporsi negli ultimi anni, a vantaggio di PlayStation e Switch.



Altre motivazioni possono essere magari di natura tecnica, oppure pratica, banalmente non si è riusciti a trovare una compagnia di doppiaggio adatta ad un progetto di questo genere. In mancanza di informazioni da parte del publisher è difficile sbilanciarsi.



C'è da dire che anche altri grandi giochi in uscita non godranno del doppiaggio nella nostra lingua: ad esempio Assassin's Creed Mirage non è doppiato in italiano e lo stesso vale per Avatar Frontiers of Pandora, ma in questi casi la motivazione potrebbe risiedere nella chiusura di Ubisoft Italia a inizio anno.



E voi cosa ne pensate? Vi pesa l'idea di dover giocare a Starfield in inglese ? Oppure siete ormai abituati ed anzi, preferite il doppiaggio in inglese a quello in italiano?