Ma perché Starfield ha vinto il premio per l'innovazione su Steam? Neppure i fan lo sanno

Gli Steam Awards sono tra i premi più popolari ed elastici che esistono, dal momento che permettono a chiunque di votare qualsiasi gioco in ogni categoria e indipendentemente dall'anno d'uscita. Tutto molto bello sulla carta, ma di tanto in tanto succedono cose strane come Starfield che va a vincere nella categoria per il gioco più innovativo agli Steam Awards 2023.

Ammettiamolo, è sicuramente un ottimo videogioco, ma innovativo non lo è di certo. Come ampiamente evidenziato dal nostro Alessandro Bruni nella recensione di Starfield, l'ultima epopea sci-fi di Bethesda è il culmine di un modo di fare giochi di ruolo che affonda le sue radici in più di una decade fa. Di innovativo c'è davvero ben poco, sicuramente nulla in grado di giustificare un premio con una descrizione del genere: "Gli sviluppatori di questo gioco sono in prima linea nella sperimentazione creativa e portano una ventata d'aria fresca e sorprese stupefacenti. Questo gioco ha deliziato, ispirato e divertito con delle novità mai viste prima".



Il premio Gameplay più innovativo agli Steam Awards 2023 ha spiazzato anche i fan più affezionati che bazzicano nel subreddit di Starfield. "In che tipo di universo parallelo stiamo vivendo?", ha scritto tra il serio e il faceto un utente. Un altro, invece, ha commentato ironicamente in questo modo: "La stessa formula di dodici anni fa sullo stesso engine, ma con le aree create a mano rimpiazzate dalla generazione procedurale? Wow, davvero innovativo". Sono centinaia e centinaia i commenti su questo tenore, eppure, come ha fatto notare un altro utente, "letteralmente neppure un'anima è andata controcorrente evidenziando qualcosa di innovativo in Starfield. Neppure io credo che abbia qualcosa di innovativo".

Eppure, in qualche modo, Starfield è davvero riuscito a portarsi a casa questo premio. Che gli utenti di Steam abbiano visto in lui qualcosa di innovativo che noi non riusciamo a scorgere? Ci piacerebbe conoscere le loro motivazioni, così come quelle di coloro che hanno permesso a Red Dead Redemption 2 di vincere il premio Atto d'Amore nonostante Red Dead Online sia stato sostanzialmente abbandonato, al punto che alcuni giocatori hanno persino celebrato un funerale per il gioco.