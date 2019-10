Perchè sempre più streamer di Twitch stanno passando a Mixer? Ninja ha la risposta!

In uno dei suoi ultimi interventi su Mixer, Tyler "Ninja" Blevins ha illustrato quelli che, secondo lui, sarebbero i reali motivi dietro alla scelta compiuta dagli streamer di abbandonare Twitch per passare alla piattaforma di Microsoft legata all'universo Xbox (ma non solo).

Partendo dalla stringente attualità dell'abbandono di Twitch da parte di Shroud, la personalità più celebre (e ricca) del pianeta ha illustrato il suo punto di vista agli spettatori di uno dei suoi ultimi streaming dichiarando, in maniera sarcastica, che "non c'era motivo per andarse, giusto? Perchè mai dovresti farlo? Tutti i grandi streamer solo lì. Adesso però sono su Mixer e adoro questa piattaforma che è così grande, ma per tutti questi streamer non ci sarebbe un motivo per lasciare Twitch a meno che non odiassero quello che stavano osservando dietro le quinte".

In merito alla sua nuova esperienza professionale sulle sponde digitali di Mixer, Ninja approfondisce la questione e spiega che "è come se la gente scoprisse che ora c'è qualcos'altro da guardare! Questa piattaforma è fantastica, i suoi streamer sono fantastici, e così gli spettatori iniziano a scoprire anche altri creatori di contenuti oltre a quelli più famosi che magari sono già su questa piattaforma da molto tempo".

Di recente, anche il sempre più baffuto e milionario Dr. DisRespect è intervenuto per dire la sua sull'argomento e criticare Microsoft per la strategia che, a suo dire, starebbe portando avanti strappando streamer alla concorrenza diretta di Twitch a suon di esclusive e di ricche partnership.