Perché Suicide Squad Kill The Justice League è stato rinviato? Jez Corden dice la sua

Warner Bros Games ha annunciato il rinvio di Suicide Squad Kill The Justice League al 2024, il gioco di Rocksteady non uscirà alla fine di maggio come inizialmente previsto ma arriverà nei primi mesi del prossimo anno.

Jez Corden di Windows Central si è espresso in merito a questo rinvio, facendo sapere di "aver sentito" che tra i motivi del rinvio ci sarebbe la volontà da parte dello studio di rimuovere e/o riprogettare la componente "Always Online" del gioco. Sarà vero? Al momento non ci sono conferme a riguardo.

Jason Schreier invece avverte di non aspettarsi grandi modifiche alla struttura di Suicide Squad Kill The Justice League, del resto non sarebbe possibile stravolgere il progetto in nove mesi, lo studio utilizzerà questo tempo extra per rifinire al meglio alcuni aspetti dell'esperienza ma difficilmente si andranno a toccare parametri come l'economia in-game o la struttura delle missioni.

Il rinvio non avrebbe niente a che vedere con la tiepida accoglienza ricevuta dal gioco allo State of Play di febbraio e internamente Rocksteady stava valutando da tempo la possibilità di uscire più avanti. Sempre secondo Jason Schreier, a settembre uscirà Marvel's Spider-Man per PS5 e questo avrebbe spinto il publisher ad evitare la finestra autunnale, rimandando il gioco ad un periodo "più tranquillo"