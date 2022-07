Perché Super Mario si chiama così? Da dove viene il nome della mascotte Nintendo

Ai tempi della sua prima apparizione avvenuta nel 1981 come protagonista di Donkey Kong, l’idraulico più famoso al mondo svolgeva tutt’altro impiego (quello del falegname) ed era chiamato Jumpman, un nome un po’ banale sebbene ancora ben ricordato dai fan Nintendo di lunga data. Ma come si è arrivati al nome definitivo di Super Mario?

Quando Shigeru Miyamoto venne incaricato da Nintendo di creare un nuovo videogioco di successo, il designer a cui dobbiamo altre opere senza tempo come The Legend of Zelda e Star Fox ripescò quell’uomo baffuto con l’intenzione di donargli una personalità più definita. L’operazione si rivelò un successo e portò all’uscita di Mario Bros., ma il nuovo nome adottato fu un’idea di Minoru Arakawa, che data la somiglianza del personaggio con l’imprenditore Mario Segale (il proprietario del primo stabilimento ove sorse Nintendo of America) propose di omaggiare l’uomo d’affari chiamando l’idraulico come lui.

