Perché Super Mario e Luigi hanno nomi italiani?

I nomi dei Super Mario Bros e dei loro amici hanno da sempre suscitato grande curiosità tra i fan del marchio Nintendo e di uno dei franchise videoludici che ha contribuito a determinare la grandezza del medium in tutto il mondo. Tra le domande più frequenti, ad esempio, vi è quella sul significato del nome Yoshi in Giapponese.

Le curiosità non si sono mai fermate qui però: tra le domande su come si chiama il missile di Super Mario e non solo, una su tutte attanaglia da sempre i fan delle produzioni trentennali: perché Mario e Luigi hanno nomi italiani? La domanda potrebbe sembrare banale , ma in realtà è stata spesso circondata da un certo mistero insieme ad altri dettagli sui due fratelli.

Per anni si è speculato sui cognomi di Mario e Luigi (che in seguito si è scoperto essere "Mario", quindi sono i fratelli Mario Mario e Luigi Mario), così come sull'etimologia dei nomi che hanno sancito il successo del marchio Nintendo. Come confermato nella serie televisiva The Super Mario Bros. Super Show, andata in onda sul suolo statunitense nel 1989, veniva confermato che i genitori di Mario e Luigi sono due immigrati italiani.

Ciò significa che l'origine dei nomi di Mario e Luigi è legata alle loro origini italiane, come sottolineato nella pellicola uscita pochi mesi fa nelle sale cinematografiche di tutto il mondo grazie all'apparizione della famiglia Mario al completo. I baffuti idraulici ideati da Shigeru Miyamoto hanno origini italiane ed è forse questa la ragione che ha contribuito alla passione che molti videogiocatori provano per le due mascotte del mondo Nintendo.