Perché Take-Two non ha fatto licenziamenti di massa? Le strategie del publisher di GTA

Negli ultimi tempi in un numero sempre crescente di importanti compagnie i grossi tagli al personale stanno divenendo sempre più frequenti, con numerosi dipendenti licenziamenti spesso per ristrutturazioni interne e per ridurre i costi. In Take-Two, però, situazioni simili non si sono verificate.

Se da un lato è vero che anche Take-Two ha effettuato licenziamenti nei primi mesi del 2023, l'azienda proprietaria di realtà come Rockstar Games, 2K e Private Division fin qui non si è trovata costretta ad effettuare licenziamenti in massa tra tutti i suoi studi. E secondo il CEO Strauss Zelnick ciò è dovuto ad una strategia in tre parti attuata dal colosso dell'industria videoludica per evitare ridimensionamenti radicali del proprio personale.

"Abbiamo una strategia divisa in tre parti: innovazione, creatività, efficienza. Penso che la nostra attenzione all'efficienza comporti un ridimensionamento del team su base continua", ha dichiarato il numero uno di Take-Two durante un'intervista con il portale Games Industry. Zelnick ha poi aggiunto che con l'acquisizione di Zynga la sua azienda "ha affrontato un processo di integrazione che ci ha permesso di guadagnare efficienza in quel momento". E ancora: "Il nostro obiettivo è continuare ad essere efficienti, innovativi e creativi. La priorità è creare un enorme numero di successi ed offrire ai consumatori di tutto il mondo esperienze di grandissima qualità. Questa è la nostra sfida e la base delle nostre prospettive per il 2024. E' più o meno così che ci stiamo approcciando all'anno fiscale 2024".

In merito ai grossi licenziamenti che hanno effettuato altre compagnie, secondo Zelnick dipendono dal fatto che altre realtà "hanno costruito troppo durante la pandemia e di conseguenza ora sono in fase di ristrutturazione. Credo che noi siamo stati invece un po' più moderati". Intanto si guarda con ottimismo al futuro: Zelnick avrebbe lasciato intendere che l'uscita di GTA 6 potrebbe non essere troppo lontana considerato che molti titoli di punta dell'azienda sono sempre più vicini alla loro pubblicazione.