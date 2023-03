Perché The Last of Us Parte 2 è odiato e criticato?

Nonostante abbia riscosso un successo letteralmente unanime di critica a livello internazionale (Metacritic riporta una media di 93/100) ed abbia venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo, il rapporto tra The Last of Us Parte II ed il pubblico è sempre stato piuttosto burrascoso, sin da prima del lancio. Ma perché? Analizziamo la situazione.

Il kolossal di Naughty Dog pubblicato su PlayStation 4 nel giugno del 2020 ha ricevuto una accoglienza tiepida da una certa fascia di pubblico, soprattutto da alcuni giocatori americani. L'User Score riportato su Metacritic sfiora la sufficienza, con un 5.8 basato su oltre 161.000 recensioni degli utenti. Di fatto è una reazione opposta rispetto all'affetto dimostrato dai giocatori per il gioco originale, con il primo The Last of Us che gode di una media voto utenti di 9.2 sia per la versione PS3 che per la Remastered PS4. Proviamo dunque a ricostruire i motivi per cui la seconda avventura di Ellie non ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, nonostante The Last of Us Parte II si dimostri ancora più complesso ed articolato in termini ludici e narrativi.

Il burrascoso rapporto tra il secondo capitolo della serie ed i giocatori ha inizio quando in rete emergono presunti spoiler sui contenuti del gioco, che sembravano confermare, tra i vari dettagli, la morte di Joel (a proposito: sapete quanti anni ha Joel di The Last of Us?) per mano di un personaggio completamente nuovo. Questo dettaglio si rivela essere infine veritiero: l'amato protagonista del primo episodio viene infatti ucciso da Abby nelle fasi iniziali dell'avventura, dando così il via agli eventi del secondo capitolo. Per numerosi appassionati dell'originale The Last of Us, che desideravano vivere il proseguo della storia di Joel ed Ellie, questo è a quanto pare già un motivo sufficiente per odiare The Last of Us Parte II.

Ad aggravare la situazione il fatto che, a partire dalla seconda metà del gioco, la storia viene vissuta attraverso il punto di vista della stessa Abby. Moltissismi fan non hanno gradito la scelta narrativa voluta dal director Neil Druckmann, che secondo il loro parere li ha "costretti" a dover vestire i panni di un personaggio da loro detestato per le azioni compiute durante il prologo. Diversi giocatori hanno manifestato più volte il loro disprezzo nei confronti di Abby (talvolta addirittura in modo assolutamente estremo e puramente folle, come dimostrano le minacce di morte rivolte alle interpreti di Abby in The Last of Us Parte 2, gesto che condanniamo con tutte le nostre forze), ed il totale disinteresse nel vivere la storia dalla sua prospettiva. Il fatto che la ragazza non venga poi uccisa da Ellie al termine del gioco, che al contrario la lascia libera di fuggire con Lev, è stato un altro motivo di delusione per parecchi fan del primo gioco.

C'è un'altra ragione dietro l'odio che il gioco si è attirato da parte dell'utenza, ed è legato a ragioni prettamente culturali: le tematiche LGBT incluse nella narrativa. In particolare dagli Stati Uniti, parecchi giocatori hanno considerato un'"imposizione" la presenza di simili temi nel gioco, visti dal loro punto di vista come un altro motivo per disprezzare la produzione Naughty Dog. Gli episodi meno apprezzati della serie TV di The Last of Us trattano tematiche LGBTQI+, queste puntate hanno ricevuto recensioni tiepide dal pubblico, al pari del videogioco, segno di come una certa frangia della popolazione non abbia alcuna intenzione di cambiare le proprie idee a riguardo.E questo nonostante l'orientamento sessuale di Ellie sia ben noto già dagli eventi di The Last of Us Left Behind, e nonostante le tematiche LGBT siano in verità un contorno volto a dare maggiore caratterizzazione ed evoluzione a specifici personaggi. In poche parole simili temi, il personaggio di Lev e la storia d'amore tra Ellie e Dina non sono il fulcro principale di Parte II, vengono gestite in maniera naturale e con attenzione dagli autori, e sono tra gli innumerevoli elementi pensati da Naughty Dog per arricchire il loro racconto.

Tra le recensioni utenti che è possibile trovare su Metacritic, queste sono le argomentazioni più frequenti citate dai detrattori come motivi per il loro disprezzo nei confronti del gioco. Chiaramente la storia, i personaggi ed il gameplay di The Last of Us Parte II possono essere elogiati o criticati come in qualunque altro gioco, ma con l'opera Naughty Dog non sono mancati alcuni eccessi che spesso hanno portato ad un "odio" che esula dagli effettivi contenuti e qualità del prodotto stesso. Ciò comunque non toglie che il gioco sia stato fortemente divisivo ed ancora oggi faccia discutere per alcune scelte prese dagli autori. Lo stesso Druckmann è consapevole del fatto che The Last of Us Parte 2 è stato divisivo, ma ha anche ammesso il suo disinteresse nei confronti delle critiche.

Come ogni prodotto d'intrattenimento, soprattutto se molto ambizioso come in questo caso, gli autori hanno voluto seguire una precisa direzione creativa, presa indipendentemente dalla reazione che poteva avere una parte del pubblico. Amato odiato, divisivo o meno, The Last of Ua Parte II ha lasciato un segno del suo passaggio, ed è dunque destinato ad essere preso come un punto di riferimento per il futuro dell'intrattenimento videoludico.