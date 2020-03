Perché The Wonderful 101 Remastered non uscirà su Xbox One? Colpa dell'engine!

La campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered si sta rivelando un successo: i soldi racimolati, tuttavia, si sono rivelati più che sufficienti per mettere in cantiere solamente le versioni PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Come mai Xbox One è stata esclusa?

Lo ha spiegato Hideki Kamiya nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di Gematsu durante il PAX East 2020. A quanto pare, lo scorso anno PlatinumGames aveva preso in considerazione anche una versione per la console di Microsoft, ma alla fine l'engine ha creato dei problemi insormontabili per lo studio: "È vero, avevamo pianificato di pubblicarlo anche su Xbox One. Tuttavia, l'engine del gioco e e l'engine per Xbox One sono molto differenti, e non sarebbe facile convertirlo come per le altre piattaforme. Sfortunatamente, abbiamo dovuto rinunciare all'uscita su Xbox One".

Incalzato dall'intervistatore, Kamiya ha aggiunto: "È solo che si tratta di una cosa davvero costosa da fare e non abbiamo i mezzi per farlo in casa. Non voglio dire che non accadrà mai. Se dovessero verificarsi le giuste condizioni e se riuscissimo ad avere abbastanza soldi, potrebbe essere possibile, solo che è troppo costoso. Volevamo farlo - è solamente per questa ragione che non possiamo".

Le cose andranno diversamente per Project G.G., secondo titolo del progetto Platinum4. Il gioco ispirato ad Ultraman uscirà anche sulle console di casa Microsoft, Xbox Series X compresa. Prima di salutarvi, ricordiamo che The Wonderful 101 Remastered arriverà su PC, PS4 e Switch il prossimo 22 maggio.