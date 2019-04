Perchè Ubisoft ha abbandonato il motore UbiArt Framework?

Qualche anno fa Ubisoft aveva pubblicato una serie di produzione realizzate con il motore UbiArt Framework, tra cui Rayman Origins, Rayman Legends, Child of Lights e Valiant Hearts The Great War. Dal 2015 però questo engine è stato abbandonato, il CEO della compagnia spiega perchè.

Intervistato da IGN USA come parte della rubrica IGN Unfiltered, Yves Guillemot fa sapere che "UbiArt Framework ci ha permesso di dare vita a grandi giochi ma non era semplice da utilizzare e per questo abbiamo incontrato alcune difficoltà nell'affidarlo a tutti gli studi interni. Semplicemente avremmo dovuto impiegare troppo tempo per aiutare i team a padroneggiare gli strumenti di questo motore, da qui la decisione di accantonarlo temporaneamente."

Guillemot sottolinea "temporaneamente" perchè in futuro UbiArt Framework potrebbe tornare a essere utilizzato dai team di Ubisoft, al momento però non rientra tra le priorità dell'azienda. Nella stessa intervista, il CEO della compagnia ha parlato anche dello sviluppo di Beyond Good & Evil 2 e del ritorno di Splinter Cell nel prossimo futuro.