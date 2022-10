Perché Uncharted The Nathan Drake Collection non esce su PC? Lo spiega Naughty Dog

Il lancio di Uncharted L'Eredità dei Ladri avvenuto quest'oggi su PC ha rappresentato un punto di svolta nella storia di Naughty Dog, dal momento che ha permesso ai cagnacci californiani di presentarsi ad un nuovo pubblico di videogiocatori. Eppure, gli utenti PC non hanno nascosto una sensazione di incompletezza: dove sono i primi 3 giochi?

La raccolta L'Eredità dei Ladri comprende Uncharted 4: Fine di un Ladro e la sua espansione stand-alone, Uncharted: L'Eredità. Mancano dunque all'appello i primi tre capitoli della serie, originariamente lanciati su PS3 e poi giunti anche su PS4 in un unico pacchetto rimasterizzato noto come Uncharted: The Nathan Drake Collection.

Come mai Uncharted: The Nathan Drake Collection non è arrivato su PC? Lo hanno spiegato gli stessi ragazzi di Naughty Dog nel post ufficiale che ha accompagnato il lancio su PC de L'Eredità dei Ladri: "Quando abbiamo considerato la possibilità di debuttare su PC, abbiamo dato un'occhiata al nostro catalogo e ci siamo resi conto che le bellissime avventure internazionali di Uncharted potevano rappresentare il modo più naturale per presentarci ai videogiocatori di tutto il mondo. Ora, vi starete chiedendo perché non abbiamo cominciato con l'Uncharted originale. Abbiamo ritenuto che, anche se le prime tre avventure resistono alla prova del tempo dal punto di vista narrativo, avrebbero richiesto dei miglioramenti grafici di grossa entità per non sfigurare con le produzioni moderne e rispettare le aspettative dei giocatori".

Il riadattamento grafico dei giochi della Nathan Drake Collection, dunque, avrebbe richiesto una mole eccessiva di lavoro che, molto semplicemente, Naughty Dog ha scelto di non sobbarcarsi. Cosa ne pensate? Già che ci siete, scoprite come se la cavano Uncharted 4 e L'Eredità Perduta su PC.