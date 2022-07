Perché vogliamo assolutamente Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4

I più recenti videogiochi legati a Dragon Ball hanno riscosso un enorme successo tra gli utenti, ma noi speriamo ancora nell'arrivo di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4.

La quasi totalità dei prodotti videoludici a tema Dragon Ball usciti negli ultimi anni hanno proposto meccaniche molto distanti da quelle dei picchiaduro tridimensionali dalla forte componente arcade che ci hanno accompagnato durante l'era PlayStation 2 e Xbox. Lo stesso Dragon Ball FighterZ, che ha avuto un successo incredibile tra gli appassionati, è un picchiaduro più indirizzato al pubblico hardcore che ai fan della serie che hanno poca dimestichezza con il mondo dei videogiochi e con i tecnicismi del genere di cui Arc System Works è maestra. Lo stesso Dragon Ball Z Kakarot non è riuscito a soddisfare i fan dei vecchi Budokai Tenkaichi, per via del suo focus sulla componente ruolistica e la minore attenzione al combat system.

Con l'imminente arrivo di Dragon Ball The Breakers, che introduce per la prima volta in un gioco legato al brand il multiplayer asimmetrico, è probabile che Bandai Namco voglia anche proporre un titolo che possa far breccia tra i fan di vecchia data. In attesa di scoprire quale sarà il futuro dei giochi di Dragon Ball, vi lasciamo al nostro video d'approfondimento sull'argomento che potete trovare sul canale YouTube di Everyeye.