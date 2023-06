Perché Xbox Game Pass su PC non aumenta di prezzo? La teoria di TweakTown

Come confermato da Microsoft nella giornata del 21 giugno, Xbox Game Pass aumenta di prezzo: a partire dal prossimo 6 luglio l'abbonamento standard costerà 10,99 euro, mentre l'Ultimate viene fissato a 14,99 euro. Al contrario, non sono previsti aumenti per Xbox Game Pass su PC.

PC Game Pass continuerà dunque ad essere proposto agli stessi prezzi già noti: la mossa del colosso di Redmond appare piuttosto curiosa alla luce non solo dell'aumento del servizio su console, ma anche della stessa Xbox Series X che verrà venduta a 549,99 euro. A formulare una teoria dietro tale decisione è il portale TweakTown tramite le parole del giornalista Derek Strickland, il quale sostiene che il PC Game Pass è stato esentato dagli aumenti in quanto non avrebbe ancora raggiunto un numero sufficientemente adeguato di iscritti.

A sostegno della sua tesi, Strickland prende le parole pronunciate da Phil Spencer nel corso del suo recente intervento a Giant Bomb, nel quale ha rivelato che il PC Game Pass sta registrando il maggior tasso di crescita rispetto ad altri servizi Xbox: ciò sarebbe dovuto al fatto che l'impegno della compagnia di Redmond sul Game Pass per PC è partito alcuni anni dopo l'esordio dell'abbonamento su console Xbox, e dunque ci sarebbero ancora margini per una crescita degli abbonati fino a raggiungere un numero ritenuto pienamente soddisfacente, laddove invece su Xbox si sarebbe ormai giunti ad una saturazione.

Inoltre, Xbox punta a ricavare nel corso di tutto il 2023 un miliardo di dollari dalla vendita di giochi, contenuti e servizi su PC, motivo per cui si vuole spingere sempre più forte anche su PC Game Pass e, di conseguenza, non aumentare in nessun modo i costi dell'abbonamento almeno per adesso. Anche per il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, il settore PC è importante per il marchio Xbox, ed è uno dei motivi principali per cui Microsoft punta forte su brand come Microsoft Flight Simulator ed Age of Empires, assai popolari sulla piattaforma.

