Perché Xbox non ha il trofeo di Platino come PlayStation? La risposta di Microsoft

Il sistema degli achievement è stato introdotto per la prima volta nel mondo del gaming da Microsoft con Xbox 360, eppure il colosso statunitense non ha mai pensato - a differenza di Sony con le console PlayStation - di aggiungere un trofeo di Platino che possa ricompensare gli utenti completisti.

A spiegarci il motivo di questa decisione ci ha pensato Jason Ronald, Director of Project Management presso la divisione Xbox. In occasione della nuova puntata dell'Iron Lords Podcast, Ronald ha spiegato che un trofeo di Platino andrebbe in contraddizione con la volontà da parte di Microsoft di ricompensare in maniera equa qualsiasi tipo di giocatore si affacci sulle sue piattaforme.



"Ci sono alcuni utenti che preferiscono semplicemente giocare in multiplayer", le sue dichiarazioni. "Cosa facciamo per premiarli e mostrare i loro progressi e cose del genere? Ci sono altre persone a cui piace giocare a tonnellate di giochi diversi... E poi ci sono altre persone, come me, che sono completiste e voglio letteralmente fare tutto all'interno di un gioco". Parole che quindi non sembrano lasciare spazio ad una futura implementazione dell'ipotetico "achievement di Platino", almeno non nel futuro prossimo. A voi piacerebbe se Microsoft prendesse spunto dalla feature utilizzata invece da Sony?

In ogni caso, non è da escludere qualche tipo di cambiamento, dal momento che Microsoft ritiene gli Obiettivi una delle sue prorità per Xbox Series X|S, insieme a FPS Boost e Game DVR. Intanto, in occasione dei primi vent'anni di Xbox, Microsoft ha organizzato un incontro con i suoi pionieri condotto da Reggie Fils-Aime.