Perché Zano XVII ha smesso di fare streaming sul suo canale Twitch?

Da un paio di settimane a questa parte, il canale Twitch di Cristiano Spadaccini, noto ai più con il nickname Zano XVII, è misteriosamente rimasto inattivo. Mentre i fan erano sempre più preoccupati, il popolare influencer italiano ha pubblicato una breve clip per spiegare la difficile situazione che l'ha costretto ad allontanarsi dalle scene.

In una storia Instagram non più disponibile, Zano XVII ha deciso di tornare a mostrarsi per tranquillizzare tutta la sua community, preoccupata per l'assenza prolungata da Twitch. Stando alle parole dello streamer, l'allontanamento dalla piattaforma è dovuto alla depressione, problema che sta affrontando anche attraverso l'assunzione di antidepressivi e ansiolitici. Zano non ha voluto spiegare le ragioni del malessere e non è chiaro se si tratti di un burnout a causa del lavoro o di motivazioni personali, ma ha spiegato che sta lavorando duramente per riprendersi, sebbene ci vorrà del tempo prima di poter tornare in forma.

Per chi non lo sapesse, il canale di Zano XVII è famoso principalmente per le dirette a tema FIFA e, con tutta probabilità, il lancio di FIFA 23 non sarà accompagnato dalle popolatissime stream che accompagnano il day one del titolo EA Sports, le quali accolgono decine di migliaia di spettatori.

