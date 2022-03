Perfect Dark, altri abbandoni: The Initiative perde due importanti autori

È recente notizia l'abbandono di The Initiative da parte del Director Dan Neuburger, ma già due ulteriori figure ufficializzano il proprio addio alla software house.

Tramite i propri profili LikedIn, due importanti autori in forze presso il team hanno confermato di essersi lasciati la software house alle spalle. Stiamo in particolare parlando di Ian Davis e Ian Miller. Il primo ha rivestito il ruolo di Lead Gamepay Animator presso The Initiative per il periodo compreso tra l'ottobre 2020 e il marzo 2022. Ora, il professionista ha però deciso di intraprendere una nuova avventura, entrando a far parte dei ranghi di Deviation Games. Dall'altra parte, troviamo poi Ian Miller, Senior Designer che si è occupato del nuovo Perfect Dark per quasi tre anni, tra giugno 2019 e marzo 2022. Ora, lo sviluppatore ha fatto il suo ingresso tra i ranghi di The Coalition, restando dunque all'interno dell'ecosistema degli Xbox Game Studios.



Una circostanza che accende ulteriormente i riflettori sull'avanzamento dei lavori sul ritorno di Perfect Dark. Tra gli insider, in particolare, spuntano molteplici ipotesi, che includono possibilità diametralmente opposte. Da un lato, in effetti, il trasferimento di molti sviluppatori potrebbe lasciar pensare alla conclusione di un'importante fase dei lavori sul gioco. In questo momento, ad esempio, potrebbe aver acquisito maggiore rilevanza il coinvolgimento di Crystal Dynamics nello sviluppo di Perfect Dark. Non mancano però all'appello nemmeno timori legati ad eventuali problematiche interne a The Initiative, che tuttavia al momento non paiono avere fondamenti concreti.