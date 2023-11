Perfect Dark accoglie l'animatore e art director di Tomb Raider e Ghost of Tsushima

Secondo le indiscrezioni della scorsa estate Perfect Dark sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo e di conseguenza la sua uscita sul mercato ancora molto lontana. Ma i lavori continuano regolarmente, con lo sviluppatore The Initiative che accoglie un'altra valida risorsa per il proprio team.

Come rivelato attraverso il suo profilo LinkedIn, Erik Medina è stato appena assunto da The Initiative come Animation Director e presumibilmente già pienamente impegnato sul nuovo Perfect Dark. Medina è un veterano dell'industria: in passato ha lavorato come Lead Animator per Tomb Raider 2013 di Crystal Dynamics, per poi ricoprire brevemente il ruolo di Art Director per Ghost of Tsushima di Sucker Punch. Dopo aver lasciato nel 2017 lo studio interno di Sony si è accasato ad Amazon Game Studio San Diego sempre con ruoli di animazione, dove è rimasto per oltre 6 anni prima del passaggio a The Initiative.

Con il supporto di Medina il prossimo Perfect Dark potrebbe ottenere una grossa spinta nel comparto animazioni ed arricchirsi sempre di più. A parte questo, però, il progetto continua ad essere completamente avvolto nel mistero nonostante il suo annuncio risalga alla fine del 2020. Intanto sembra che Perfect Dark utilizzerà MetaHuman, puntando così ad offrire una resa dei volti sofisticata e all'avanguardia.