Perfect Dark accoglie Producer di God of War: nuovo acquisto per The Initiative

Prosegue la campagna acquisti volta ad ampliare il già notevole team creativo di The Initiative, team Microsoft attualmente al lavoro sul reboot della serie Perfect Dark.

L'annuncio del progetto risale ai The Game Awards 2020, durante i quali è stato presentato un primo enigmatico teaser trailer. I dettagli sul futuro titolo non sono al momento molti, con le informazioni sul gameplay di Perfect Dark ancora decisamente vaghe. Ma mentre il pubblico non ha avuto per il momento la possibilità di dare uno sguardo più approfondito alla produzione che segnerà l'atteso ritorno sulle scene di Joanna Dark, il team di The Initiative continua a crescere.

Fondata pochi anni fa da Microsoft con il fine ultimo di ampliare il proprio arsenale creativo con uno studio in grado di lavorare addirittura a progetti definiti come "quadrupla A", la software house accoglie ora un nuovo talento. Dai lidi di Santa Monica Studio, anche Rhonda Cox raggiunge The Initiative, dopo aver lavorato nel team Sony come Producer per l'ultimo God of War. Nello studio verdecrociato, la professionista rivestirà il ruolo di Senior Producer, lavorando proprio al ritorno di Perfect Dark, primo banco di prova per il team. Prima di contribuire all'epopea norrena di Kratos e Atreus, Rhonda Cox ha servito come Producer in casa Blizzard, lavorando alle IP di World of Warcraft, Hearthstone e Starcraft.