Perfect Dark avrà le modalità grafica e performance: arriva la conferma da Microsoft

Tutto tace per quel che concerne il gioco targato The Initiative: ad inizio anno si è parlato della possibilità di vedere ancora una volta Perfect Dark al Developer Direct 2024, ma così non è stato e continua ad esservi tanto mistero attorno al titolo in questione. Tuttavia, c'è stata da poco una novità: Perfect Dark avrà due modalità di gioco.

La notizia giunge nientepopodimeno che da Microsoft. La casa di Redmond, attraverso un annuncio di lavoro per un Technical Art Director pubblicato sul proprio sito web, ha affermato che il titolo di The Initiative, Perfect Dark, avrà una modalità qualità ed una performance. Ad aver destato la curiosità del pubblico è una frase nello specifico: il Technical Art Director dovrà "collaborare con i direttori tecnici e artistici per ottenere la massima qualità visiva da Unreal per ogni piattaforma, sia per le prestazioni che per la modalità qualità dell'Engine".

Dopo che il team di Perfect Dark ha accolto l'animator e Art Director di Tomb Raider e Ghost of Tsushima, ecco che il tanto atteso ritorno della celebre saga videoludica potrebbe starsi avvicinando sempre più. Qualcosa si sta muovendo nell'ombra e, benché vi siano poche informazioni sulla produzione, la presenza di due modalità tecniche per Perfect Dark confermate da Microsoft potrebbe essere sentore di novità in arrivo.

Fallout 76 - S. . .C. . .L. Edition [Esclusiva Amazon EU] - Play è uno dei più venduti oggi su