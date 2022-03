Perfect Dark e Banjo-Kazooie potrebbero arrivare su PC con porting non ufficiali

Da tempo gruppi di modder e programmatori indipendenti stanno lavorando per portare una serie di classici per N64 su PC, l'ultimo esempio in tal senso è The Legend of Zelda Ocarina of Time per PC, porting non ufficiale scaricabile gratis e senza scopo di lucro.

Nel 2020 è stato reso disponibile un porting PC (anche in questo caso non autorizzato) di Super Mario 64 ma a quanto pare ci sarebbero oltre venti diversi titoli per la console a 64-bit pronti a essere "decompilati" tramite ingegneria inversa, con l'obiettivo di riscriverne il codice e adattarlo alla piattaforma Windows.

Chiaramente si tratta di una operazione "borderline" per quanto riguarda i diritti d'autore e se è vero che il codice è interamente riscritto senza usare nemmeno una riga del codice di proprietà di Nintendo, è altrettanto vero che assets grafici e altre parti del gioco restano protette da copyright.

Tornando alla notizia, i lavori fremono e ci sono già altri titoli in fase di porting tra cui Paper Mario, Mario Kart 64, Space Station Silicon Valley, Banjo-Kazooie e Perfect Dark. Una lista di progetti in fase di decompilazione include, oltre ai titoli citati, anche i seguenti giochi:

Blast Corps

Body Harvest

Bomberman 64

Conker's Bad Fur Day

Dinosaur Planet

Kirby 64 The Crystal Shards

Mario Party 3

Mischief Makers

Mystical Ninja

Paper Mario

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Snowboard Kids

Turok 3

Yoshi’s Story

Questo non vuol dire che tutti i titoli citati godranno di un porting nativo per PC (non ufficiale, chiaramente) ma che semplicemente la scena sta lavorando per decompilare il codice portando avanti i propri studi in materia. Nel caso di Super Mario 64 per PC, Nintendo ne ha chiesto la rimozione e l'interruzione dei lavori, di fatto però il gioco continua ad essere supportato con mod e aggiornamenti. La casa di Kyoto potrebbe muoversi in tal senso anche per bloccare i lavori sul porting di The Legend of Zelda e sugli altri progetti in fase di sviluppo.

Nota Bene - La redazione di Everyeye.it è contraria alla pirateria in ogni sua forma, la notizia viene riportata esclusivamente per dovere di cronaca.