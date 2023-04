Perfect Dark, nuovo capitolo o Remake? Spuntano informazioni inedite dal web

Dall'ultimo aggiornamento sulla fine che ha fatto l'esclusiva Xbox Perfect Dark sono trascorsi alcuni mesi. Eppure, l'inizio del 2023 è stato caratterizzato anche da alcune notizie relative al suddetto progetto, che hanno tenuto banco negli ultimi giorni e che hanno capitalizzato l'interesse della fanbase della casa di Redmond.

La notizia sul ritorno di Perfect Dark è ormai ufficiale e dai nuovi retroscena dell'esclusiva Xbox è emerso che proprio Perfect Dark avrà il volto next gen di Metahuman. Eppure, la distanza di oltre dieci anni dall'uscita dell'ultimo capitolo su Xbox 360 hanno generato alcuni dubbi e perplessità tra gli utenti, i quali si sono domandati se il nuovo gioco sarà o meno un possibile Remake.

La risposta al suddetto interrogativo sopraggiunge proprio dall'account LikedIn di Tyler Thornock, dal quale abbiamo appreso le news sul volto next gen dell'impianto ludico del gioco. Dal profilo social del Technical Animator, sappiamo che egli ha lavorato ai seguenti progetti:

Bioshock 4;

Dragon Age 4;

Perfect Dark (remake).

L'informazione sarebbe quindi incontrovertibile all'apparenza e, se effettivamente dovesse rivelarsi veritiera, significherebbe che presto arriverà un Remake di Perfect Dark in chiave next gen. Purtroppo mancano notizie ufficiali che possano confermare o smentire quanto dichiarato da Tyler Thornock, l'esponente di The Initiative. Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli dalla software house o da Crystal Dynamics che ha riferito che lo sviluppo di Perfect Dark procede molto bene negli ultimi mesi del 2022.