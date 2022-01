Perfect Dark: Certain Affinity collabora allo sviluppo? Le anticipazioni di Jez Corden

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto su Xbox Two, il giornalista e insider di WindowsCentral Jez Corden ha confermato le anticipazioni del collega Jeff Grubb sul Monster Hunter-like per Xbox di Certain Affinity e condiviso delle ulteriori indiscrezioni sui rapporti tra Microsoft e la software house indipendente.

Attingendo alle informazioni ottenute dalle sue fonti anonime, Corden ritiene infatti di poter affermare con relativa certezza che Certain Affinity "sta lavorando a Perfect Dark. Il team sta sviluppando diversi contenuti come risorse ingame, equipaggiamenti e livelli. Stanno lavorando anche alle armi di Perfect Dark, ho sentito parlare ad esempio di una balestra".

Il redattore di WindowsCentral spiega inoltre di non aver ricevuto delle indicazioni sulla presenza o meno di una componente multiplayer nel ventaglio di modalità e contenuti da fruire su PC e in esclusiva su console Xbox nel nuovo capitolo di Perfect Dark firmato da The Initiative e Crystal Dynamics.

Sempre a detta di Corden, la collaborazione tra Certain Affinity e la divisione Publishing degli Xbox Game Studios sarebbe tanto stretta da offrire alla software house texana l'opportunità di sviluppare una nuova modalità multiplayer di Halo Infinite.