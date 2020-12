Perfect Dark: come sarà il gameplay? Ne parla The Initiative

In un passaggio del video confezionato da The Initiative con l'annuncio di Perfect Dark, il direttore del design della nuova esclusiva Xbox, Drew Murray, ha tratteggiato i contorni dell'esperienza di gameplay da vivere nella dimensione thrilling di questa ambiziosa esclusiva targata Microsoft.

Nell'intervento affidato al canale YouTube di Xbox, l'ex Insomniac Games e Lead Designer di Sunset Overdrive aiuta a chiarire la natura di Perfect Dark tra thriller e sparatutto: "Una delle cose a cui abbiamo pensato maggiormente è stata capire come costruire quello che definiamo 'combattimento tra spie', che si differenzia rispetto a ciò che potreste vedere in un tradizionale sparatutto in prima persona. Sarete in grado di saltare, scivolare e compiere azioni simili. Volevamo valorizzare la fisicità e la sensazione di far parte di quel mondo, e per riuscirci ci siamo ispirati ai movimenti fluidi che vediamo nelle registrazioni effettuate con le telecamere 'indossabili' come le GoPro. Stiamo cercando di ottenere quell'eccitazione nel muoversi in luoghi e in modi diversi dal solito".

Alle dichiarazioni di Murray fanno eco le parole di Dan Neuburger, Game Director di Perfect Dark, che evidenziano come "ci stiamo appoggiando molto all'idea di costruire un gioco che mostri cos'è e cosa fa un agente segreto. In un titolo del genere deve esserci una grande varietà nel gameplay ed è un qualcosa che non possiamo evitare".

Per saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento a firma di Daniele D'Orefice su Perfect Dark che risorge dalle ceneri ai Game Awards 2020.