Perfect Dark, confermato su Xbox Game Pass: chi sta lavorando al gioco?

Dopo diverse speculazioni, il palco dei The Game Awards 2020 ha infine accolto la presentazione ufficiale del primo titolo destinato a portare la firma di The Initiative.

L'annuncio del ritorno di Perfect Dark su Xbox Series X ha infatti alzato il sipario sulle misteriose attività condotte in seno agli studi della software house parte degli Xbox Game Studios. Ma, esattamente, chi sono i talenti che si stanno occupando del rilancio della serie di Perfect Dark? Ebbene, il team di The Initiative, lo ricordiamo, è stato ufficialmente presentato da Microsoft nel corso del 2018. Con sede a Santa Monica, in California, lo studio è affidato alla redini di Darrell Gallagher, ex responsabile dello sviluppo in casa Activision ed ex direttore di Crystal Dynamics, team creatore delle avventure di Lara Croft.



Negli ultimi anni, The Initiative ha assunto moltissimi sviluppatori veterani, con background legati a celebri brand e software house. Alla guida dello sviluppo di Perfect Dark, con il ruolo di Game Director, troviamo dunque Daniel Neuburger, già Director per la serie di Tomb Raider. Il titolo di Design Director è invece stato affidato a Drew Murray, ex Insomniac Games e lead designer per Sunset Overdrive. Sul fronte narrativo, a guidare la stesura della sceneggiatura della produzione troviamo Christine Thompson, ex Bungie responsabile della creazione della lore dell'universo di Destiny. Tra le principali figure al lavoro sul reboot non mancano poi professionisti che hanno rivestito ruoli di rilievo nel corso dello sviluppo di titoli quali Gof of War per PlayStation 4, Red Dead Redemption, Marvel's Spider-Man, Titanfall, Call of Duty: Modern Warfare e molti altri.



In attesa di poter apprendere maggiori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dell'opera prima di The Initiative, segnaliamo che è già stato confermato - come per le altre produzioni frutto del lavoro degli Xbox Game Studios - che anche Perfect Dark approderà nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One.