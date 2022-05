Perfect Dark: Crystal Dynamics è ancora coinvolta nello sviluppo dell'esclusiva Xbox

Dallo scorso anno, Perfect Dark è sviluppato da The Initiative e Crystal Dynamics, adesso che lo studio canadese è stato acquistato da Embracer Group insieme a Square Enix Montreal Eidos Montreal, cosa cambierà?

In realtà dal punto di vista di Perfect Dark, assolutamente nulla, come confermato da The Initiative sui propri profili social. Con un messaggio, il team augura il meglio a Crystal Dynamics e conferma l'ottimo rapporto di collaborazione che ha permesso al gioco di fare grandi progressi, in questo senso nulla cambierà in futuro e le due aziende continueranno a lavorare insieme per dare vita al nuovo Perfect Dark, saga ferma sin dal lontano 2005, anno di pubblicazione di Perfect Dark Zero su Xbox 360.

L'acquisizione di Embracer Group dunque non andrà a modificare in alcun modo i contratti ed i rapporti di collaborazione in corso, Crystal Dynamics non è più di proprietà di Square Enix Holding ma questo come detto non cambierà nulla riguardo la collaborazione con Microsoft.

Secondo un report, ci sarebbero stati forti contrasti tra The Initiative e Crystal Dynamics, tanto da spingere Microsoft a dare maggior potere decisionale al team di Tomb Raider, con The Initiative che avrebbe troppi problemi di leadership per riuscire a guidare serenamente i lavori.