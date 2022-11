Perfect Dark, che fine ha fatto l'esclusiva Xbox? Un aggiornamento da Matt Booty

Dopo il reveal risalente al 2020, Microsoft non è più tornata a mostrare Perfect Dark, facendo csoì crescere l'attesa ma anche la preoccupazione tra gli appassionati. A darci qualche nuova informazione sullo stato di salute del progetto è stato Matt Booty nel podcast Friends per Second.

Tra le difficoltà che Microsoft ha incontrato nello sviluppo del nuovo Perfect Dark, Booty ha citato in particolare modo le conseguenze del Coronavirus e il fatto di dover costruire da zero un team di sviluppo grande ed ambizioso.

"Penso che una delle cose più difficili degli ultimi anni sia stata archiviare un grande gioco sulla scala di un Halo o di un Battlefield nelle condizioni che abbiamo avuto. In secondo luogo c'è stato l'avvio di un nuovo studio. Non hai una storia condivisa, non hai le persone che hanno lavorato insieme per cinque o dieci anni. Stavamo facendo molti esperimenti con il lavoro remoto o con soluzioni ibride per attrarre talenti, ed alcuni hanno funzionato mentre altri no. Ci sono stati alcuni cambi di leadership, e nel lavoro di costruzione dello studio. È uno studio nuovo di zecca".

Per quanto riguarda il coinvolgimento nel progetto di Crystal Dynamics, Booty ha parlato di una vera e propria collaborazione, e non di un'operazione di outsourcing da parte di The Initiative. In passato si era parlato di dissapori tra le due software house, ma è stato lo stesso Booty a smentire in seguito.

"Sono un partner alla pari nello sviluppo", ha dichiarto Booty, che anche specificato come di questo tipo potrebbero diventare più comuni in futuro. "Crystal Dynamics non ha preso il sopravvento e non sta sostituendo [The Initiative]. Abbiamo ricevuto un centinaio abbondante di persone, che hanno questo grande pedigree professionale su Tomb Raider. Sono disponibili, sono entusiasti di lavorare su Perfect Dark".

Secondo Booty, insomma, non c'è da preoccuparsi per il titolo ed anche gli ultimi rumor suggeriscono che lo sviluppo di Perfect Dark procede bene, ma non ci è ancora dato sapere quando vedremo finalmente in azione l'ambizioso progetto.